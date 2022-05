Klötzer Feuerwehren weiterhin ohne einen Stadtwehrleiter

Die Einheitsgemeinde Klötze steht noch immer ihne Stadtwehrleiter da. Auch ein Stellvertreter fehlt. Warum eine Lösung des Problems nicht so einfach ist.

Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr müssen viel Zeit in ihre Ausbildung investieren. Doch es geht nicht nur um das Löschen von Bränden. Wer Führungsaufgaben übernehmen möchte, muss bestimmte Lehrgänge absolvieren, um aufsteigen zu dürfen.

Klötze - In der Einheitsgemeinde Stadt Klötze gibt es derzeit keinen Stadtwehrleiter und auch keinen Stellvertreter. Wie es kürzlich aus dem Rathaus hieß, solle Bürgermeister Uwe Bartels die Funktion des obersten Feuerwehrmannes in der Einheitsgemeinde übernehmen. Das warf einige Fragen auf (Volksstimme berichtete). Was ist zu beachten, wenn der Posten besetzt werden soll? Die Volksstimme fragte beim Altmarkkreis Salzwedel nach, der zustimmen muss, bevor ein neuer Stadtwehrleiter anfangen kann.