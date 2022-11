Klötzer Schulgebäude in der Energiekrise abends hell erleuchtet

Abends beleuchtete Schulgebäude erregten jetzt in Klötze die Gemüter. Doch Ursache sind nicht Einbrecher oder nachlässige Lehrkräfte. Der Schulträger nennt die Gründe.

Später Abend und die Klötzer Sekundarschule ist noch hell erleuchtet. Aber warum? Das könnte am Bewegungsmelder liegen oder an abendlichen Veranstaltungen, beispielsweise Elternversammlungen oder Volkshochschulkursen, heißt es zur Erklärung vom Altmarkkreis.

Klötze - Advent, Advent – ein Lichtlein brennt? So weit ist es noch nicht. Doch Anlieger und Passanten, die auf die Klötzer Sekundarschule blickten, könnten diesen Eindruck gewonnen haben. Denn an manchen Tagen waren die Räume selbst am späten Abend noch hell erleuchtet. Das sorgte für Verwunderung. Schließlich ist allerorten von Energiekrise und steigenden Kosten die Rede. Hat da etwa jemand vergessen, das Licht auszumachen?