Appell Klötzer Wasserwacht: „Freibäder in Klötze und Kunrau müssen unbedingt erhalten bleiben“

Mit einem flammenden Appell hat sich Monika Gille von der Klötzer Wasserwacht im Hauptausschuss an Verwaltung, Politik und Bürger gewendet. So müssten die Freibäder in Klötze und Kunrau unbedingt erhalten bleiben.