Klötzer wollen mit Verbandsführern die Wehrleitung stärken

Warum tauchen die beiden berufenen Verbandsführer nicht in der neugefassten Satzung für die freiwillige Feuerwehr der Stadt Klötze auf? Diese Frage löste jetzt eine Debatte aus.

Was wird mit den Verbandsführern in der Einheitsgemeinde Klötze? Sie sollten die Stadtwehrleitung unterstützen.

Neuferchau - Diskussionsbedarf hatten einige Mitglieder des Klötzer Stadtrates, als während der jüngsten Sitzung des Gremiums die Neufassung der Satzung für die freiwillige Feuerwehr als Tagesordnungspunkt an der Reihe war. In der Einheitsgemeinde Klötze fehlt weiterhin ein Stadtwehrleiter an der Spitze der Feuerwehr, stellte Marco Wille (UWG) bei der Zusammenkunft im Neuferchauer Saal fest. Ein Vorschlag könnte Abhilfe schaffen.