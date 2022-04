Kraftakt nicht nur für die Sportler: Welche Baumaßnahmen die Stadt Klötze für 2022 plant

Kunrau - Erst am 18. Oktober hatte der Stadtrat den Haushaltsplan der Stadt Klötze für 2021 beschlossen. Knapp acht Wochen später, am 10. Dezember, wurde der Etat rechtskräftig. Neue Baumaßnahmen konnten somit nicht mehr in Angriff genommen werden. 2021 wurden aber alte Maßnahmen um- oder fortgesetzt, wie Hauptamtsleiter Matthias Reps, der zudem stellvertretender Bürgermeister ist, erinnert. Und auch neue sind schon anvisiert.