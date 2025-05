Röwitz. - „Ich bin wie ein Fünfer im Lotto“, sagt Dorit Reuter aus Röwitz über sich selbst. Und das liegt nicht etwa daran, dass sie viel Geld besitzt. Nein, was die 57-Jährige so besonders macht, ist eine Krankheit. Sie leidet an TRPS. Das ist die Abkürzung für das Tricho-Rino-Phalangeales-Syndrom. Dabei, so erklärt sie, handelt es sich um einen extrem seltenen Gen-Defekt.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.