Zwei Monate nach der Übernahme durch den Förderverein ist ein Großteil des Gebäudes bereits beräumt. Am 29. November soll es einen Tag der offenen Tür geben. Und auch die Gemeinde hat Unterstützung zugesagt.

In mehreren Arbeitseinsätzen haben die Mitglieder des Kulturhaus-Fördervereins den von Trümmern und Unrat übersäten Saal weitgehend beräumt. Am 29. November planen sie einen Tag der offenen Tür.

BEETZENDORF. - Seit zwei Monaten gehört das ehemalige Beetzendorfer Kulturhaus dem neugegründeten Förderverein, der sich für die Sanierung und Wiederbelebung des denkmalgeschützten Gebäudes einsetzt. Noch sind es nur wenige Mitstreiter, die mit anpacken, doch die haben in der Kürze der Zeit schon einiges erreicht. In mehreren Arbeitseinsätzen wurden Schutt und Unrat aus den Räumen entfernt und 124 alte Autoreifen, die im großen Saal herumlagen, entsorgt.