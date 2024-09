Klötze. - „Gerade sitzen, Brust raus, ruhig atmen“, den Anweisungen von Steffi Schitteck wird sofort Folge geleistet. Durchschnittlich 15 aktive Frauen im Alter von 66 bis 87 Jahren treffen sich mit ihr jeden Montag in der Evangelischen Familienbildungsstätte (EFA) in Klötze zur Gymnastik. Aber nicht einfach nur so, sondern aus einem bestimmten Grund: Denn die Frauen leiden an Osteoporose und gehören der Selbsthilfegruppe Klötze an. Die feiert am 18. September das 30-jährige Bestehen.

