Klötze. - Es war im Februar, als gegen einen Lehrer der Sekundarschule in Klötze diverse Vorwürfe laut wurden. So wurde er beschuldigt, Schüler zu beleidigen und bloßzustellen. Eltern legten ihm zur Last, ihre Kinder nicht gut auf Klassenarbeiten vorzubereiten und schlecht zu benoten. Weil Gespräche mit dem Lehrer und der Schulleitung ergebnislos geblieben sein sollen, wandten sich Eltern an das Landesschulamt und legten Dienstaufsichtsbeschwerde gegen den Lehrer ein.