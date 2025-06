Vom 1. März bis 15. Juli gilt in Sachsen-Anhalt Leinenpflicht zum Schutz junger Wildtiere. In Klötze sorgt ein Jäger für Unmut, weil er seine Jagdhunde trotz Brut- und Setzzeit frei laufen lässt.

Leinenpflicht ignoriert: Kritik an freilaufenden Jagdhunden in Klötze

Brut- und Setzzeit in Sachsen-Anhalt

Die meisten Spaziergänger, die mit Hund unterwegs sind, halten sich an die Leinenpflicht, so auch Conny Bomke, die hier mit Abby unterwegs ist.

Klötze. - Jedes Jahr vom 1. März bis 15. Juli müssen Hundehalter in Sachsen-Anhalt gesetzlich vorgeschriebene Einschränkungen in Kauf nehmen und dürfen ihre Tiere in der freien Natur nur angeleint ausführen.