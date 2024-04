Ein Lkw mit einem Sattelauflieger hat am Montag gegen 12 Uhr auf der Landesstraße 19 zwischen Klötze und Schwiesau voll beladen einen Verkehrsunfall verursacht. Der Abschnitt war stundenlang gesperrt.

Klötze - Ein schwerer Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden ereignete sich gestern kurz nach 12 Uhr auf der Landesstraße 19 hinter dem Ortsausgang Klötze in Richtung Schwiesau. Nach Angaben der Polizei fuhr einem aus Richtung Schwiesau kommenden Mercedes-Lkw mit Anhänger voller Holz auf der Gegenfahrbahn ein anderer Lkw entgegen. Dieser kam zu weit nach links. Deshalb musste der Mercedes-Fahrer auf das Bankett ausweichen und geriet ins Schleudern. Erst im gegenüberliegenden Straßengraben kippte der Sattelzug um und blieb stehen. Einsatzkräfte der Feuerwehr Klötze befreiten den Mann aus dem Führerhaus. Rettungssanitäter und Notarzt versorgten ihn vor Ort. Der Fahrer wurde anschließend in das Altmark-Klinikum Gardelegen gebracht. Wegen der Bergung des Holzes und des Lkw war der Streckenabschnitt für mehrere Stunden gesperrt. Am Sattelzug entstand nach Polizeiangaben ein Schaden im mittleren fünfstelligen Bereich. FOTO: henning lehmann