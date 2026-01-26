Der Wasserverband Klötze sieht sich, was die Löhne angeht, gegenüber der freien Wirtschaft ohne Chance. Das DRK und die Stadt Klötze betrachten sich als attraktive Arbeitgeber, stellen aber einen Wandel fest.

Klötze. - Die Alten gehen, aber es kommen keine Jungen nach. Der Fachkräftemangel bricht sich Bahn in Deutschland. Doch neben dem demografischen Wandel gibt es noch einen ganz anderen Grund, meint Birgit Lange vom Wasserverband Klötze (WVK). So stellte die WVK-Geschäftsführerin bei der Verbandsversammlung zerknirscht fest, dass ein Konkurrenzkampf tobe, allerdings mit ungleichen Mitteln. So könne die freie Wirtschaft mehr zahlen oder sei bereit, mehr zu zahlen. Folge: „Wir werden in den nächsten Jahren immer mehr das Problem haben, keine Fachkräfte zu bekommen.“