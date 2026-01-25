Asiatische Küche Gleich zwei Neueröffnungen in Magdeburg: Diese Restaurants kennt man vom Hasselbachplatz
In Magdeburg gibt es im neuen Jahr gleich zwei neue gastronomische Anlaufpunkte, die man schon von anderer Stelle in der Stadt kennt. Wo die Geschäfte zu finden sind und was die Besucher dort erwartet.
Aktualisiert: 26.01.2026, 11:46
Magdeburg. - Die Stadt Magdeburg startet mit zwei Neueröffnungen auf einen Schlag ins neue Jahr. Vielen Elbestädtern dürften die Restaurants bereits bekannt sein. Um welche Geschäfte es sich handelt und was den Gästen dort aufgetischt wird.