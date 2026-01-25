Asiatische Küche Gleich zwei Neueröffnungen in Magdeburg: Diese Restaurants kennt man vom Hasselbachplatz

In Magdeburg gibt es im neuen Jahr gleich zwei neue gastronomische Anlaufpunkte, die man schon von anderer Stelle in der Stadt kennt. Wo die Geschäfte zu finden sind und was die Besucher dort erwartet.