Die Klötzer Theatergruppe hat die Proben für eine britische Komödie aufgenommen. Premiere ist am 17. Oktober im Altmarksaal. Der Kartenvorverkauf erfolgt am 1. September.

In diesem Jahr dreht sich bei der Aufführung der Klötzer Theatergruppe alles um Ungereimtheiten in einem britischen Schloss.

Klötze. - Es ist wieder so weit: Die Proben fangen an, am 17. Oktober hebt sich im Klötzer Altmarksaal der Vorhang und die Theatergruppe zeigt dem Publikum ihr neuestes Stück. Es heißt: „Es fallen Schüsse im Schloss“. Doch bis in gut drei Monaten ist noch viel zu tun und es stehen wöchentliche Proben für die Akteure auch in der Sommerzeit auf dem Programm. Darüber informiert Vereinschef Kay Knittel auf Volksstimme-Anfrage. Wie er mitteilte, können sich die Besucher auf drei kurzweilige Darbietungen mit dem besonderen britischen Humor freuen.