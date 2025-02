Der Ausbau der Gardelegener Straße in Klötze beginnt Anfang März. Es werden 3 Millionen Euro investiert. Baufirma hofft auf Zusammenarbeit mit den Anwohnern.

Großinvestition in der Kleinstadt Klötze

Klötze. - Mit 3 Millionen Euro ist der grundhafte Ausbau der Gardelegener Straße in Klötze nach der Waldbadsanierung die nächste Großinvestition in der Kernstadt. Anfang März sollen die Bagger anrollen. Die Maßnahme soll etwas mehr als ein Jahr dauern. Über Details informierte die Stadtverwaltung am Montagabend im Altmarksaal mit den Planern, Vertretern der Landesstraßenbaubehörde (LSBB), des Wasserverbands Klötze und der bauausführenden Firma.