Morgens in der Erde, abends auf dem Tisch

Erntefrisches saisonales Gemüse will die Gärtnerei des Ökodorfes Sieben Linden ab Juni für Interessenten in der Region zum Abholen anbieten. Dazu hat sie eine Kiste entwickelt, die jede Woche mit bis zu neun Sorten bestückt werden soll.

Poppau - Es ist nur ein kleines Gärtnerteam, das die etwa einen Hektar große Fläche am Südrand des Ökodorfes Sieben Linden bewirtschaftet. Auf den Beeten und in den Gewächshäusern gedeihen mehr als 30 Kulturen – von Kräutern und Salat über Möhren, Zucchini, Radieschen, verschiedene Kohlsorten und Gurken bis hin zu Mangold, Bohnen, Kürbis, Tomaten, Paprika und Fenchel. Mit dem frischen Gemüse werden in erster Linie die 180 Bewohner des Ökodorfes und die Seminargäste versorgt.