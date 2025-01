Klötze. - Einst als Exoten belächelt, ist die Klötzer Algenfarm mittlerweile weltweit einer der renommiertesten Firmen in der Branche. In diesen Tagen feiert die Algenfarm Klötze Gmbh & Co KG ihr 25-jähriges Bestehen. „Wir waren bei der Gründung die erste Algenfarm in ganz Europa. Mittlerweile gibt es auf der gesamten Welt etwa 400 Firmen dieser Art“, schaute der heutige Geschäftsführer, Jörg Ullmann, zurück. Er ist im 21. Jahr in der Firma an der Lockstedter Chaussee und seit 2012 Geschäftsführer. Sein Name ist maßgeblich mit dem wirtschaftlichen Aufschwung der GmbH verbunden. Nicht nur, weil der Standort auf mittlerweile 17 Angestellte und einen Auszubildenden angewachsen ist. Die jährlichen Liefermengen des produzierten Algenpulvers sind in diesem Zeitraum auf aktuell zwischen 20 bis 30 Tonnen angestiegen. Das trifft auch auf den Tonnenpreis zu. Betrug der Preis im Jahr 2000 noch 30 Euro, liegt er derzeit bei 60 Euro, listet Ullmann auf.

