Katja und Heiko Albs berichten per Videokonferenz über ihre Mission in Kenia und ihren größten Wunsch nach der Rückkehr. Landestypische Gerichte aus Afrika serviert.

Familie Albs war in Klötze per Videokonferenz aus Kenia zugeschaltet.

Klötze. - Ugalie mit Erdnüssen und eine Gemüsesuppe standen jetzt beim Treffen des Miteinander-Vereins in den Räumen des früheren Ledereck in Klötze auf den Tischen. Dazu gab es Chai-Tee. Die beiden Organisatoren Ute und Otto Weichsler hatten zu einem Kenia-Nachmittag eingeladen. Dabei gab es nicht nur das afrikanische Nationalgericht, sondern auch eine Liveschaltung in das etwa 9.500 Kilometer entfernte Ngechek, einer Station in der Nähe der viertgrößten Stadt im Land, Ruriu. Dort leben seit September 2022 auch Katja und Heiko Albs aus dem Landkreis Gifhorn mit ihren vier Kindern.