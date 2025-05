Stefan Rönnefahrt (von links) hat das Gästehaus Karin in Klötze an Anja Lühmann und Hannes Schimmel-Vogel verkauft. Bei der Schlüsselübergabe am Montag herrschte beste Stimmung.

Klötze. - „Entspannen in der Altmark.“ Dieses Versprechen gibt seit Jahren das Gästehaus Karin am Lerchenweg in Klötze ab. Und so soll es auch bleiben, wenn auch unter neuen Eigentümern. Denn Stefan Rönnefahrt, der bisherige Inhaber, hat das Objekt verkauft. Die neuen Eigentümer sind Anja Lühmann und Hannes Schimmel-Vogel. Das Geschäft wurde just abgewickelt, am Montag fand die Übergabe statt.