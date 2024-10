Klötze. - Wer dringend einen Handwerker braucht, kann ein Lied davon singen, wie schwer es mitunter ist, zügig einen zu bekommen. Das zieht sich mittlerweile durch alle Branchen. Dem Engpass in Sachen Elektriker will die Firma „Altmark Elektro“ entgegenwirken. Sie hat ihren Sitz an der Poppauer Straße in Klötze und wurde jetzt feierlich eröffnet. Die Firma bietet alle Elektroleistungen rund ums Haus für Privat und Firmen an.

