Die Marseille-Kliniken haben das ehemalige Klötzer Pflegeheim Medina an einen anderen Betreiber verkauft. Für die 74 Mitarbeiter und 84 Bewohner gibt es keine Veränderungen.

Neuer Name mit neuer Chefin

Die neue Einrichtungsleitung von „Mein Haus Nika“ in Klötze: Felicita Böhm (stellvertretende Einrichtungsleiterin, von links), Diana Vogeltanz (Einrichtungsleiterin), Virginie Schiemann (Pflegedienstleitung) und Bettina Warnecke (Betreuungsleitung).

Klötze. - Aus dem Medina-Pflegeheim wird „Mein Haus Nika“. Seit einigen Wochen gibt es am Klötzer Standort am Breitenfelder Weg einen Trägerwechsel. Die Marseille-Kliniken AG hat das Haus an einen Hamburger Unternehmer aus der Pflegebranche verkauft. Mit dem Betreiberwechsel hat sich auch die Leitung des Hauses verändert. Neue Chefin ist Diana Vogeltanz. Ihr zur Seite stehen als Stellvertreterin Felicita Böhm sowie Virginie Schiemann (Pflegedienstleitung) und Bettina Warnecke (Betreuungsleitung).