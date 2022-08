Gotteshäuser Neuer Putz in Quarnebeck - Wenzer Kirchturm ist immer noch schief

Sorgenvoll blickt das Kirchenkreisamt auf die Kirchen in Quarnebeck und Wenze. Während in Quarnebeck der Putz von der Fassade bröckelt, ist die Sanierung des Wenzer Kirchturms weiter offen. Zumindest in Quarnebeck geht es voran.