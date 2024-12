Diesdorf. - Ehrenamtliche haben einen weiteren Pfeiler errichtet, auf dem das Diesdorfer Freilichtmuseum nun steht. Noch ist diese Stütze klein. Sie soll aber mit der Zeit wachsen und stärker werden. Die Rede ist vom neugegründeten und mittlerweile eingetragenen Förderverein „Freunde des Freilichtmuseums Diesdorf“. Die ersten Pläne werden schon geschmiedet.

Beim historischen Weihnachtsmarkt in diesem Jahr möchten sich das Vorstandsteam und die weiteren Gründungsmitglieder mit einem kleinen Infostand im Museum vorstellen. Dort wollen sie über den neuen Verein mit seinen Zielen und Vorhaben informieren und auch um weitere Mitglieder und Unterstützer werben. Denn auch wenn das Museum als ein touristisches und kulturelles Aushängeschild vom Altmarkkreis Salzwedel betrieben wird, leben viele Veranstaltungen vom Mitwirken der unzähligen freiwilligen Helfer.

Thomas Ingwerth hat Vorsitz

Bei manchen Projekten fehlt es nicht an helfenden Händen, sondern an Geld. Dort will nun der Förderverein unterstützen. Allen voran der erste Vorstand der Freunde des Freilichtmuseums. Diesen bilden der Vorsitzende Thomas Ingwerth (Diesdorf), der stellvertretende Vorsitzende und Schriftführer David Schröder (Diesdorf) sowie Kassenwartin Elisabeth Rhein (Lindhof). Weitere Vertreter im Vorstand sind Steve Kanitz, Landrat des Altmarkkreises, und Jochen Hofmann (Leiter des Freilichtmuseums) – beide Kraft ihres Amtes.

Mitte dieses Jahres hatte sich eine Gruppe Interessenten zu einem ersten Meinungsaustausch getroffen. Alle Beteiligten fühlen sich auf unterschiedliche Weise mit dem Museum verbunden. Manche sind dort bereits ehrenamtlich aktiv. Schnell waren sich die Beteiligten einig, dass ein eigener Förderverein der Institution helfen würde.

Anfang Juli trafen sich die Gründungsmitglieder in Lindhof zur Versammlung. „Leider mussten einige lange Monate vergehen, bis schließlich alle satzungsmäßigen Fallstricke geklärt waren“, informiert Thomas Ingwerth. „Jetzt kann die Arbeit für das Museum endlich beginnen“, freut sich der Vorsitzende mit seinen Mitstreitern.

Das Hauptziel der Freunde des Freilichtmuseums Diesdorf ist die finanzielle Unterstützung der Einrichtung, die sachsen-anhalt-weit einmalig ist. Mit Mitgliedsbeiträgen und über Spenden, für die auch eigene kleinere Veranstaltungen ausgerichtet werden sollen, möchte der Verein dem Museum zum Beispiel Anschaffungen ermöglichen, die nicht im offiziellen Budget vermerkt sind.

Eine Veranstaltung geplant

Der Umfang des Engagements des Fördervereins richtete sich auch danach, wie viele Freunde des Museums sich engagieren. „Je mehr es werden, desto mehr können wir umsetzen“, sagt David Schröder und fügt hinzu, dass der Verein aktuell die Gestaltung einer Veranstaltung im Museum im kommende plane.

Wer Interesse an einer Mitgliedschaft hat, aktiv im Verein mitwirken oder Fragen stellen möchte, kann sich per E-Mail an freunde.fmd@gmail.com wenden. Das Vorstandsteam bemüht sich, so schnell wie möglich zu antworten.