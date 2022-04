Neues Rohrberger Baugebiet kann angepackt werden

Was hat sich in den Mitgliedsgemeinden der Verbandsgemeinde Beetzendorf-Diesdorf im Jahr 2021 getan? Zusammen mit den Bürgermeistern zieht die Volksstimme eine Bilanz. Heute: Rohrberg.

Abrissbagger wie hier bei der Abtragung der alten Brennerei im Sommer 2020 waren 2021 in Rohrberg zwar nicht zu sehen, dennoch gingen die Bemühungen um eine Revitalisierung der Schandflecken an der Ortsdurchfahrt weiter. Im Fokus stehen die Freifläche des ehemaligen Konsums und der Schutthaufen der alten Gaststätte.

Rohrberg - Nicht nur in Beetzendorf und Diesdorf wird in diesem Jahr ein neuer Bürgermeister gewählt, auch die Einwohner der Gemeinde Rohrberg müssen an die Wahlurne. Allerdings nicht schon am 6. März wie in den beiden größeren Gemeinden, sondern erst im Herbst.