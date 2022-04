Ostern: Gelungener Start in Klötze mit Familien und vielen Tieren

Klötze - Bloß gut, dass sich der Osterhase bei seinem Besuch im Klötzer Tiergehege am Sonnabendvormittag Verstärkung mitgebracht hatte. Ein Langohr alleine hätte die vielen bunten Eier und Schoko-Lollys, die an Kinder verschenkt wurden, wahrscheinlich gar nicht in seiner Kiepe tragen können.