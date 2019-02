In Ristedt sind zwei Autos kollidiert. Dabei wurden zwei Menschen verletzt. Foto: Polizeirevier Salzwedel

Weil eine Frau in Ristedt mit ihrem Auto die Vorfahrt missachtete, kam es zu einem Unfall. Zwei Personen wurden dabei verletzt.

Ristedt (dt) In Ristedt sind bei einem Unfall am Donnerstagnachmittag zwei Menschen verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilt, missachtete eine 58-jährige Sazwedelerin beim Auffahren auf die Hauptstraße die Vorfahrt und übersah eine 31-Jährige mit ihrem Auto. Bei der Kollision der beiden Autos wurde die 58-Jährige leicht, die 31-Jährige schwer verletzt.

Die Frau wurde ins Krankenhaus nach Wolfsburg gebracht. An beiden Autos entstand ein Sachschaden in Höhe von 30.000 Euro.