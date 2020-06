Ein neunjähriges Mädchen ist in Klötze von einem fremden Mann angesprochen und angefasst worden. Die Polizei bittet um Hinweise.

Klötze l Nur mit einem Tritt konnte sich ein Mädchen am Dienstag von einem Mann befreien, der die Neunjährige in Klötze belästigte. Das Mädchen verließ gegen 11.15 Uhr die Grundschule und war auf dem Weg in die Tagesgruppe, als es in der Salzwedeler Straße von dem Unbekannten in Höhe "Pony-Müller" mit den Worten angesprochen wurde: "Ich kenne deine Familie". Der Mann hielt die Schülerin kurz am Arm fest und zog daran. Doch das Mädchen wehrte sich. Die Neunjährige trat dem Fremden gegen das Schienbein und rannte davon.

Der unbekannte Mann wird wie folgt bechrieben: Er war zirka 30 bis 40 Jahre alt und etwa 1,70 Meter groß. Seine Figur wird als stabil bis dick bezeichnet. Er trug kurze Haare und einen Ohrring mit Fußball. Der gesuchte war bekleidet mit einer langen blauen Hose, einem hellen T-Shirt, schwarzem Basecap und Sonnenbrille. Er führte einen Hund der Rasse Husky, der ein gemustertes Halsband mit der Aufschrift "Bello" trug.

Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen des Vorfalls. Sie können sich unter der Telefonnummer 03901/84 80 im Revier Salzwedel melden.