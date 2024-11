Ein Großaufgebot der Polizei in Klötze verunsichert die Einwohner und ruft Neugier hervor. Gelände auf dem Zinnberg dient als Sammelstelle.

Polizeiaufgebot in Klötze verunsichert Einwohner

Klötze. - Was ist bloß los? Wird jemand gesucht? Ist ein Großeinsatz im Gange? Fragen über Fragen stellten sich die Einwohner von Klötze, die gestern Vormittag das Eintreffen eines großen Polizeiaufgebots in Klötze beobachteten. Unangenehme Erinnerungen kamen auf. Viele befürchteten, dass etwas Schlimmes passiert ist, denn, aus vielen Ortseingängen kommend, steuerten Einsatzfahrzeuge den Weg zum Zinnberg an und sammelten sich dort