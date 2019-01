Eine Unfallflucht zeigte eine Frau in Klötze an. Den Schaden an ihrem Auto hatte sie aber selbst verursacht. Symbolfoto: Anja Guse

Eine Frau zeigte eine Unfallflucht in Klötze an. Doch den Schaden an ihrem Auto hatte sie selbst verursacht, fand die Polizei heraus.

Klötze l Das wird für eine junge Frau ernsthafte Konsequenzen haben: Die 20-Jährige zeigte am Donnerstag bei der Polizei in Klötze eine Unfallflucht an, informierte die Polizei am Mittwoch. Sie hätte an ihrem abgestellten Opel Combo Schäden über die gesamte linke Seite festgestellt. Die Polizei fand zudem grüne Farbreste, die nicht zu dem Van gehörten, und schätzte den Schaden auf 4000 Euro. Am selben Tag ist jedoch eine weitere Unfallflucht in der Straße An der Feuerwehr in Klötze angezeigt worden. Offensichtlich war ein Auto gegen einen grünen Stabmattenzaun gefahren. Schaden: 200 Euro. Die Polizei zählte schließlich eins und eins zusammen und verdächtigte die 20-Jährige, gegen den Zaun gefahren zu sein. Sie räumte schließlich ein, selbst den Schaden verursacht zu haben.

