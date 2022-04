Poppauer Dorfstraße soll saniert werden

Vier Vorhaben, die 2021 nicht mehr angepackt werden konnten, will die Gemeinde Beetzendorf in diesem Jahr nachholen. Dazu gehört auch die Fahrbahnerneuerung in der Poppauer Dorfstraße.

Poppau/Beetzendorf/Wohlgemuth (wmo) - Vier Baumaßnahmen an Straßen und Wegen will die Gemeinde Beetzendorf in diesem Jahr in Angriff nehmen. Drei davon sind als Reparaturen geplant und belasten somit den Ergebnishaushalt. Dazu gehört die Erneuerung der Fahrbahndecke in der Dorfstraße in Poppau, die von den Einwohnern bereits seit Langem gefordert wird.