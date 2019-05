Bis zum Drömlingsfest in Kunrau sind es nur noch 49 Tage. Die Besucher dürfen sich auch auf geführte Radtouren freuen.

Kunrau l Vom 21. bis 23. Juni wird in Kunrau das erste länderübergreifende Drömlingsfest gefeiert. Ein Teil des Programms wird von den zertifizierten Natur- und Landschaftsführern des Naturparks Drömling gestaltet. Sie bieten unter anderem verschiedene Fahrradtouren an, wie Sabine Wieter, bei der Naturparkverwaltung zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit, mitteilt. Am Sonnabend, 22. Juni, startet aus verschiedenen Ortschaften rund um den Drömling eine Sternen-Fahrradtour. Ziel ist es, dass alle gemeinsam gegen 11.30 Uhr auf dem Festgelände in Kunrau eintreffen, um dann dort die Region symbolisch zu vernetzen und gemeinsam zu feiern.

Alle interessierten Fahrradfahrer sind herzlich eingeladen. Die Sternentour startet um 9 Uhr in folgenden Ortschaften: Breitenrode am Denkmal, Oebisfelde am Bahnhof, Wassensdorf am Feuerlöschteich am Ortsausgang in Richtung Buchhorst, Böckwitz am Museum, Mieste an der Tourist-information, Rätzlingen an der Gaststätte „Goldene Gans“ und Klötze am Hotel-Restaurant „Braunschweiger Hof“. „In jedem Ort wartet jeweils ein zertifizierter Natur- und Landschaftsführer auf hoffentlich zahlreiche Radwanderer“, informiert Wieter.

Fahrräder einfach reservieren

Außerdem werden Fahrradtouren vom Festgelände Kunrau aus angeboten. Am Sonnabend, 22. Juni, starten jeweils um 12.30 Uhr und um 15 Uhr zwei etwa 15 Kilometer lange Radwanderungen. Hierfür stehen sieben E-Bikes zur Ausleihe (10 Euro) zur Verfügung. Aber natürlich kann auch gerne mit dem eigenen Fahrrad geradelt werden. Diese Radtouren werden am Sonntag, 23. Juni, um 11 Uhr und um 14 Uhr wiederholt. Interessierte sollten sich vorher unter Telefon 0151/12 51 23 06 melden, damit die Fahrräder reserviert werden können.

Für Radwanderer, die eine längere Strecke bevorzugen, werden ebenfalls Touren angeboten, und zwar am Sonnabend um 12.30 Uhr und am Sonntag um 11 Uhr. Auch hierfür können sich Interessierte telefonisch anmelden. Fahrräder für diese Touren müssen aber mitgebracht werden.