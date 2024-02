Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Kunrau. - Nur noch eine Infotafel erinnert an den Magischen Drömlingspfad im Kunrauer Schlosspark. Doch auch die ist in wenigen Tagen Geschichte. Denn mit dem Umzug des Rätselpfads nach Velsdorf bei Calvörde verschwindet auch die Werbetafel am Schloss. Zwar bleibt das Holzgestell stehen, allerdings wirbt die Tafel in Zukunft umfangreich mit Informationen über den Drömling und nicht mehr für den Rätselpfad, wie Sabine Wieter vom Biosphärenreservat Drömling auf Volksstimme-Nachfrage informierte.