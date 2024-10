Ovidiu-Nicolae Mesaros und Mikaly Baga retten der neunjährigen Ylvie am 29. August in Kusey das Leben. Bürgermeister Kleine würdigt den Einsatz der beiden Männer.

Kusey. - Ovidiu-Nicolae Mesaros und sein Verwandter Mikaly Baga sind Lebensretter. Die beiden Rumänen, die seit 2020 und 2016 in Kusey wohnen und arbeiten, verhinderten in den Nachmittagsstunden am 29. August bei der Beißattacke eines Staffordshire-Terrier-Mischlings auf die neunjährige Ylvie Schlimmeres. Das Kind wurde von einem Hund am Kopf verletzt und musste per Hubschrauber in das Magdeburger Universitätsklinikum geflogen und dort behandelt werden.