Klötzer Sekundarschule beteiligt sich an bundesweitem Wettbewerb. Überflüssige Schreibstifte werden recycelt. Für jedes Kilo gibt es Prämien.

Diese drei Jungs sortieren die ersten gesammelten Stifte und zerlegen sie in ihre Einzelteile.

Klötze. - „Schublade auf, Stifte raus“, heißt es derzeit an der Dr.-Salvador-Allende-Schule in Klötze. Die Ganztagssekundarschule stellt sich damit einer umweltfreundlichen Herausforderung und nimmt am gleichnamigen deutschlandweiten Wettbewerb teil. Dabei gibt es für alles Seiten etwas zu gewinnen.