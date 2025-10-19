Mit dem Stück hat die Theatergruppe eine Krimikomödie auf die Bühne gebracht. Warum das Stück vom Publikum mit frenetischem Beifall bedacht wurde.

Das war eine perfekte Inszenierung. Die Theatergruppe Klötze überzeugte mit atemberaubendem Spiel vor ebensolcher Kulisse.

klötze. - Alles spielt sich in der Empfangshalle eines in die Jahre gekommenen, doch immer noch romantisch anheimelnden Schlosses ab. Es wird als Hotel genutzt, aber auch noch vom alten Besitzer Albert von Burg und seiner jungen attraktiven Frau Madleine samt kleiner Dienerschaft und Gärtner bewohnt. Hier spielen sich die Überraschungen ab, die das Publikum begeisterten.