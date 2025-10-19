Zerbst - Gastronom und Oktoberfestwirt Tom Hebäcker hatte Florian Markmann, der auch als Spielleiter beim Bierglasstemmen und Baumstammsägen fungierte, gleich noch als Vertreter der Stadt zum Fassbieranstich am Sonnabendabend gebeten.

Der Bauhofleiter traf gleich beim ersten Hammerschlag und mit dem Fluss des Bieres setzte auch die Partyband „Ventura Fox“ mit der Live-Musik ein. DJ Rick, alias Patrick Glaßl, legte zudem auf. Licht und Ton hatten Florian Straube und Fabian Niese im Griff.

Das Oktoberfest erlebte seit 2016 seine achte Auflage. Dirndl und Lederhosen trugen die Zerbster Festgäste zu den bayrischen Spezialitäten, die serviert wurden. Am Sonntag waren Frühschoppen, Blasmusik, Kaffee, Kuchen und Zimmi angesagt.