Schwiesauer Anwohner haben ein Problem mit zu viel Nass: Jetzt ist eine Lösung in Sicht

Wann die Pfützenproblematik m Dorf entschärft wird, ist zwar noch unklar, aber es geht voran: Die Stadt Klötze steht in Kontakt mit der Landesstraßenbaubehörde.

Günter Heinemann aus Schwiesau hat bei Starkregen ein Problem mit Wasser, das von der Straße auf sein Grundstück an der Ortsdurchfahrt läuft.

Schwiesau /trh - Ein nasses Problem haben Günter und Hannelore Heinemann aus Schwiesau bei Starkregen. Dann läuft Wasser von der Straße in den Torweg ihres Hauses (Volksstimme berichtete). Vor dem Gebäude, das an der Ortsdurchfahrt der Landesstraße 19 im Dorf steht, bildet sich eine große Wasserfläche auf der Fahrbahn. Sind die Abläufe in der Straße verstopft, schwappt das Wasser, das aus Richtung Zichtau und Klötze dorthin fließt, irgendwann auf das Grundstück der Heinemanns. Das Paar bittet seit Jahren um eine Lösung.