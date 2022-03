Sind die neuen Friedhofsgebühren in Klötze unsozial?

Klötze - Deutlich steigen sollen in Zukunft die Friedhofsgebühren in der Einheitsgemeinde Stadt Klötze. Im Klötzer Ortschaftsrat sorgten die Pläne während der jüngsten Sitzung am Donnerstagabend für Diskussionen und Gegenwind. „Für mich ist das unsozial“, kritisierte Bernd Hamann von der Linken-Fraktion mit Blick auf die neuen Gebühren. Handele es sich um „Fantasiepreise“, die da künftig von den Grabnutzern gezahlt werden sollen?