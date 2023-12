So viele Spenden wie noch nie gab es in Klötze

An insgesamt drei Weihnachtsbäumen konnten die Kinder und Jugendlichen mit Hilfe von Erwachsenen ihre Geschenkewünsche für den Heiligabend anbringen. In Gardelegen ist das noch bis zum 13. Dezember in der Touristinformation möglich.

Klötze. - So viele Weihnachtswünsche wie in elf Jahren noch nicht erfüllt die Klötzerin Heike Krieg mit ihrem Verein „Lieber Gemeinsam statt einsam“ in diesem Jahr Heiligabend. Stolze 260 Wünsche kamen an den drei Weihnachtsbäumen im früheren Café an der Kirchstraße zusammen.