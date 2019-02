Anja Liwowski und Nicole Richter aus Klötze gründeten eine Kinder-Sportgruppe. Jeden Dienstag geht es rund.

Klötze l Wenn 15.30 Uhr die Kinder mit ihren Eltern (oder auch umgekehrt) in die Klötzer Allendehalle kommen, haben Anja Liwowski und Nicole Richter ihren Sportteil eigentlich schon hinter sich. Der Bewegungsparcours mit unterschiedlichsten Elementen baut sich schließlich nicht alleine auf. Hier ein auf die niedrigste Stufe eingestellter Schwebebalken, dort ein Kasten mit einer großen Rolle als Kriechtunnel oben drauf und eine Bank als Bauchrutsche am Ausgang, danach eine Turnmatte, die wie eine Hängebrücke am Stufenbarren in Seilen hängt. Auch ein kleines Trampolin, eine große Rolle zum Balancieren und anschließendem mutigen Absprung und weitere Elemente gehören dazu.

Von Station zu Station

Bevor die Kindergarten- und jüngsten Grundschulkinder dort allerdings ihre Ausdauer, ihr Gleichgewicht, ihren Mut, kurz gesagt also ihre Sportlichkeit trainieren können, gibt es eine ordentliche Erwärmung in der Hallenmitte unter der Regie der beiden Initiatorinnen. Als einige Minuten später flotte Kindermusik aus einem Lautsprecher tönt, ist das der Startschuss für die Bewältigung des Parcours. Immer in Begleitung von Mama oder Papa oder beiden und manchmal auch dem jüngeren Geschwisterchen auf deren Armen geht es von Station zu Station – und zwar nicht nur einmal, sondern in Endlosschleife, solange die Kinder Freude haben. Schließlich werden sie von Mal zu Mal sicherer und damit auch schneller. Das wird zwischendurch auch mit einem Schluck Wasser zur Erfrischung gefeiert.

Während die Verantwortung für die Kinder bei den Eltern oder Großeltern liegt, haben die beiden Übungsleiterinnen das Gesamtgeschehen im Blick und mit der Trillerpfeife den Aufruf zu sportlichen Gemeinschaftsaktionen in der Hand. Dann kommen Medizinbälle und andere Sportgeräte ins Spiel. Jedes Mal das gleiche Programm wäre ja auch langweilig und würde bei den Initiatoren wie Teilnehmern eventuell für Desinteresse sorgen. Aktuell ist das Gegenteil der Fall.

Kapazität ist erschöpft

„Eigentlich wollten wir maximal 30 Kinder in die Gruppe aufnehmen, jetzt sind es aber schon 42, und wir haben eine Warteliste, auf der momentan zehn Namen stehen“, erklärt Anja Liwowski. Die 41-Jährige ist Mutter von drei Kindern. Ihr Ältester, Dominik, sei mit acht Jahren schon zu alt für die Sportgruppe, aber Nina (5) und Julian (3) machen tüchtig mit. Die Sportgruppe sei so groß geworden, „weil es uns erst leid tat, die Interessierten wegzuschicken“. Doch nun sei die Kapazität erschöpft. Überhaupt sei die Gruppe erst dadurch entstanden, weil die Kindersportgruppe in Kusey keine neuen Mitglieder mehr aufgenommen habe. Dass der Bedarf in Klötze groß ist, wussten die beiden Initiatorinnen aus Gesprächen mit Müttern.

Auch Nicole Richter (31) suchte für ihre Kinder Luisa (2) und Darian (6) nach einer sportlichen Betätigung. In ihrer Cousine Anja fand sie eine Mitstreiterin. Nachdem der Kreissportbund beim Klären der rechtlichen Grundlagen geholfen und die Stadt Klötze die Hallenzeit am Nachmittag freigegeben hatte, war alles andere fast ein Selbstläufer.

Aus Klötze und Umgebung

Viele der Kinder (und Eltern) sind seit dem ersten Tag im August 2018 dabei, Til Hartmann (3) mit Mama Katrin aus Kunrau genauso wie Emma Schulz (3) aus Klötze mit Mama Janina und Babyschwester Maja. Auch Jeremy Hempel (2) aus Klötze turnt Woche für Woche mit seinen Eltern Melanie und Andreas, genauso Timo Gruber (2) aus Kusey mit seinen Eltern Alessa und Marcel Gruber. Andere Teilnehmer kommen aus dem Raum Beetzendorf und sogar Mieste sowie Engersen.

„Es ist eine schöne Sache für die Kleinen, sonst gibt es ja hier keine weiteren Angebote“, sagt Melanie Hempel. Alessa Gruber, die einst zu jenen gehört hatte, die sich einen Kindersport-Kurs gewünscht hatten, ergänzt: „Wir sind den Frauen sehr dankbar, dass sie die Initiative ergriffen haben.“