Stadt Klötze will trotz leerer Kasse derzeit keine Kita schließen

Trotz Spardrucks gibt es in der Stadt Klötze momentan keine Pläne, eine oder mehrere Kitas zu schließen. Mit dem Neubau einer Kita in Kusey kamen Befürchtungen auf. Das sagt die Stadt.

100 Kinder werden in der Kita Spatzennest in Kötze betreut.

Klötze - Die Kosten für den Neubau der Kita in Kusey sind explodiert. Betreuerinnen in anderen Kitas und Eltern befürchteten deshalb Schließungen in den Ortsteilen. Die Stadt bezieht jetzt klar Position.