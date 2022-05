Staubsauger, Hexe und Omas Porzellan landen im Beetzendorfer Sperrmüll

Beetzendorf (wmo) - Die letzte Sperrmüllabfuhr in Beetzendorf ist schon mehr als drei Monate her, doch noch immer finden sich an manchen Ecken Hinterlassenschaften, die die Entsorgungsfirma damals nicht mitgenommen hat, weil sie nicht in den Sperrmüll gehören. Ein Schauplatz, der einen fürchterlichen Anblick bietet, ist die Stelle in der Bahnhofstraße, an der die inzwischen abgerissene Brandruine der Villa Steffens gestanden hat.