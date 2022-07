Tante Emma sagt in Röwitz für immer Adieu

Nach fast 30 Jahren hat der kleine Dorfladen von Familie Langleist am 31. Dezember zum letzten Mal geöffnet. Für die Röwitzer und alle anderen Kunden bricht damit eine beliebte Einkaufsmöglichkeit weg. So ist der Abschied.

Röwitz - Mittwoch, 9.15 Uhr. „De lütte Dörploaden“ in Röwitz ist längst geöffnet. „Dingdong“ macht es. Hereinspaziert. Auf den wenigen Quadratmetern herrscht Hochbetrieb, so weit es die Corona-Regeln zulassen. Der eine will Brot, der andere Tütensuppe. Das Sortiment lässt kaum Wünsche offen, bietet Waren des täglichen Bedarfs. Von A wie Alkohol bis Z wie Zigaretten, dazu Obst, Gemüse, Brötchen, Kuchen, Süßes, Saures, außerdem diverse Artikel für Haus und Küche und vieles andere mehr. Natürlich ist das kleine Geschäft nicht mit einem großen Supermarkt zu vergleichen. Aber was es nicht gibt, das wird besorgt. Der Kunde ist König. Karina Langleist steht hinter dem Tresen, kennt die meisten beim Namen. Entsprechend herzlich fällt die Begrüßung aus.