Maria Wegwarth freut sich, dass sie in Matthias Gädke einen würdigen Nachfolger für ihre Tischlerei in Klötze gefunden hat.

Klötze. - Das sind ausgesprochen gute Nachrichten: Während kleine und mittelständische Handwerksbetriebe oft schließen müssen, weil sich gerade in dünn besiedelten Regionen keine Nachfolger finden, wird in der Tischlerei Wegwarth in Klötze im nächsten Jahr ein neues Kapitel aufgeschlagen. Maria Wegwarth übergibt ihr Familienunternehmen zum 7. Januar an Matthias Gädke und ist erleichtert, „dass unser Lebenswerk fortgeführt wird“.