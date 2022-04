Ton für Ton alle gemeinsam „für Elise“

Musikunterricht einmal anders erlebten die Apenburger Grundschüler am Montag. Das Leipziger Ensemble „Deliciae Theatrales“ brachte ihnen mit dem Stück „Für Elise“ die Welt der klassischen Musik näher.

Apenburg - „Für Elise“ – der Titel dieses bekannten Klavierstücks von Ludwig van Beethoven zaubert Liebhabern klassischer Musik ein Leuchten in den Augen. Die Mädchen und Jungen der Apenburger Grundschule, die am Montagvormittag in den Genuss der gleichnamigen Aufführung des Leipziger Ensembles „Deliciae Theatrales“ kamen, hatten davon vermutlich noch nie etwas gehört. Doch sie wippten begeistert mit den Füßen mit, als Ines Mainz ihnen die berühmte Melodie zu Beginn auf dem mitgebrachten Klavier vorspielte.