Verein hilft in Klötze schlagkräftig im Kampf gegen den Krebs

Für die an Leukämie erkrankte Cindy Tüllner aus Klötze wird dringend ein Stammzellenspender gesucht. Am Freitag findet eine Typisierung statt. Mit dabei sein werden prominente Gäste.

Klötze - Prominente Unterstützung aus der Sportwelt wird es bei der Typisierungsaktion in Klötze am kommenden Freitag, 5. November, geben. Gesucht wird dabei ein passender Stammzellenspender für Cindy Tüllner. Die junge Frau aus Klötze ist erneut an Leukämie erkrankt (Volksstimme berichtete). In der Zeit von 15 bis 18 Uhr können sich Menschen im Alter von 17 bis 45 Jahren an dem Tag vor dem Edeka-Markt an der Poppauer Straße typisieren lassen. Das passiert mit einem Speichelabstrich im Mund.