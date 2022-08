Verein VSR-Gewässerschutz schlägt Klötzer Bauern solidarische Landwirtschaft vor

Klötze - Zu viel Nitrat im Grundwasser. Das sagt der Verein VSR-Gewässerschutz. Ein Umdenken in der Landwirtschaft wird gefordert. Und so soll es aussehen.

In der Landwirtschaft und bei den Kunden müsse ein Umdenken stattfinden, dafür sprach sich Harald Gülzow im Gespräch mit der Volksstimme aus. Der Diplom-Physiker ist Pressesprecher der gemeinnützigen Umweltschutzorganisation VSR-Gewässerschutz, die mit einer Mitteilung für schlechte Stimmung beim Bauernverband im Altmarkkreis gesorgt hatte. Auf Nachfrage äußerte er sich zu der Kritik des Verbandes, der sich mit Blick auf teilweise hohe Nitratbelastungen im Grundwasser an den Pranger gestellt fühlt (siehe Beitrag oben).

Dabei vertrat Gülzow eine andere Position als die altmärkischen Landwirte: Für ihn sei eindeutig, dass die hohen Belastungen aus der Landwirtschaft kommen müssen. Dass Gärtner selbst mit Überdüngung für hohe Nitratwerte gesorgt haben könnten, sei bei durchgeführten Untersuchungen nicht festgestellt worden, sagte Gülzow. Für ihn gebe es keine pauschale Landwirtschaft, wie er sagte. Da gebe es einmal die ökologisch eingestellten Betriebe, die seiner Meinung nach gut arbeiteten. Kritisch äußerte er sich über Betriebe, in denen versucht werde, möglichst viel Geld aus den Flächen zu ziehen.

Vorschlag: Kühe auf die Weide schicken

„Wir müssen daran denken, was in 20 Jahren ist“, so Gülzow und ergänzte: „Wir müssen Probleme angehen und Lösungen finden.“ Das sei kein Schritt, der von heute auf morgen gemacht werde. An den Pranger gestellt werden sollte niemand, vielmehr sollte gemeinsam gehandelt werden. Seit mehr als 30 Jahren wisse man, dass man ein Nitratproblem in Deutschland habe. Doch geändert habe sich aus seiner Sicht nicht viel.

Auch die Kunden müssten sich die Frage stellen, wie sie sich verhalten sollten. Wollen sie beim Discounter einkaufen oder vielleicht im Hofladen eines Ökolandwirts? Doch dafür müssten die Bauern auch solche Läden anbieten und sich ebenfalls fragen, welche Kunden sie haben möchten. „Eine solidarische Landwirtschaft sollte sich entwickeln“, sagte Harald Gülzow.

Bezogen auf den Mais, der auf Äckern im Altmarkkreis unter anderem als Futterpflanze für Rinder wächst, gab der Pressesprecher der Organisation folgenden Rat: „Kühe gehören auf die Weide.“ Sie seien Grasfresser und müssten nicht im Stall mit Mais gefüttert werden.