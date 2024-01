Rezepte werden seit Januar nur noch auf der Krankenkassenkarte gespeichert. Was sagen Praktiker von den ersten Erfahrungen mit dieser Praxis?

Verhaltener Start des E-Rezepts in der Region Klötze

In Apotheken reichen die Patienten seit Beginn des Jahres ihre Krankenversicherungskarte über den Tresen. Auf der Chipkarte ist das E-Rezept gespeichert, das die Mitarbeiter wie Maren Eisert aus der Klötzer Stadt-Apotheke dann einsehen und die Medikamente ausgeben können.

Seit Beginn des Jahres sind Ärzte verpflichtet, verschreibungspflichtige Medikamente per elektronischem Rezept (E-Rezept) zu verordnen. Nicht nur für die Mediziner ist das ein neues Feld, sondern auch für die Beschäftigten in den Apotheken. Im Gespräch mit Meike Schulze-Wührl erklärt Apotheker Martin Pröhl, was sich für die Patienten geändert hat.