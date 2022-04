Verkehr an Beetzendorfer Kreuzung wird in der Badesaison gezählt

Beetzendorf - Seit Langem wünschen sich die Beetzendorfer eine Lösung für Fußgänger an der vielbefahrenen Kreuzung Lindenstraße/Rohrberger Straße. Vor allem Besucher des nahen Stölpenbades haben es dort in der Saison an manchen Tagen schwer, sicher über die Straße zu kommen. Die Einrichtung eines Überwegs wäre ein Ausweg, doch für die sahen die Verantwortlichen bei Polizei und Straßenverkehrsbehörde bisher keinen Handlungsbedarf. Begründung: Kein erhöhtes Unfallgeschehen an der Kreuzung.