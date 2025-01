Geschäftsführer Michael Betz blickt trotz der stotternden Baubranche für den Nettgauer Standort positiv in die Zukunft und vertraut auf die innovativen Produkte des Konzerns.

Vertrauen in das eigene Produkt: Holzwerk Nettgau setzt auf Wachstum

Wirtschaft in der Altmark

Geschäftsführer Michael Betz (l.) und Werkleiter Dirk Beyer blicken für das Nettgauer Werk positiv in die Zukunft.

Nettgau. - Mit 403 Mitarbeiter ist das Werk von Sonae Arauco in Nettgau einer der größten Arbeitgeber im Altmarkkreis Salzwedel. Auch wenn die Fabrik, die pro Jahr etwa 600.000 Kubikmeter Spanplatten und 400.000 Kubikmeter OSB-Platten - die vor allem beim Hausbau genutzt werden - von der Baubranche abhängig ist, die ja 2024 weiter an Fahrt verloren hat, sehen die Verantwortlichen für den Standort positiv in die Zukunft.